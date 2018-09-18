شركات روسية في المعرض المصري للصناعات الحربية

تولت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تنظيم الجناح الروسي الموحد في معرض "EDEX-2018" المصري الأول للصناعات الحربية، والذي تحتضنه القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

ويقام المعرض بمشاركة ما يزيد على 300 شركة ستكشف عن معروضاتها وأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية.

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وقال مدير عام الشركة الروسية، ألكسندر ميخييف، إنه على ثقة بأن المعرض المصري له مستقبل رائع. وأضاف قائلا: "قبلنا بكل سرور الدعوة للمشاركة في المعرض، والتي تعد بالنسبة لنا فرصة ممتازة لعرض مستجداتنا في مجال التكنولوجيا الحربية".

وأشار ميخييف إلى أن 10 مؤسسات مصنعة للأسلحة والمعدات الروسية ستشكل أساس الجناح الروسي. ومن بينها شركات "ألماس-أنتاي" و"مروحيات روسيا" و"أورال فاغون زافود".

وقال ميخييف إن المعرض المصري سيركز بشكل خاص على تقنيات مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطورة على المنطقة بأسرها. وفيما يتعلق بشركة "روس أوبورون إكسبورت"، فإنها تساعد مصر حسب ميخييف بتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لمكافحة الإرهاب.

المصدر: سلاح روسيا