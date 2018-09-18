 
مباشر

"الإعصار" الروسي يثير قلق وسائل الإعلام الغربية

العلوم والتكنولوجيا

Ru.m.wikipedia.org
راجمة الصواريخ "أوراغان" (الإعصار)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksy9

تأثرت وسائل الإعلام الغربية إلى حد بعيد بمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، يظهر عمل راجمات الصواريخ "أوراغان" (الإعصار) في مناورات "الشرق-2018".

وقال كاتب مقال نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ من راجمة صواريخ مخيفة ذات 16 ماسورة، وأضاف قائلا إن مقاطع الفيديو المرعبة أظهرت عربة بوزن 20 طنا تطلق صواريخ يزن كل منها 280 كيلوغراما بسرعة فائقة.

إقرأ المزيد
شاهد إطلاق القذائف من راجمات الصواريخ "الإعصار" في روسيا

وجاء في المقال أن راجمة الصواريخ الروسية من طراز "أوراغان" قادرة على تدمير العدو على مدى 20 ميلا (ما يزيد عن 32 كيلومترا)، بينما يتجاوز مدى عملها في حقيقة الأمر 36 كيلومترا.

وبمقدور المنظومة التي تدور بـ240 درجة إطلاق القذائف شديدة الانفجار والحرارية والكيميائية والعنقودية والحارقة. كما بوسعها أن تزرع 312 لغما مضادا للمشاة.

وذكر المقال أيضا أن منظومة "أوراغان" تتميز بالأمان وبساطة صيانتها.

المصدر: زاشيشات روسيا 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. مراسل قناة أمريكية يمثل على الهواء مدعيا أن الرياح شديدة