"الإعصار" الروسي يثير قلق وسائل الإعلام الغربية

تأثرت وسائل الإعلام الغربية إلى حد بعيد بمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، يظهر عمل راجمات الصواريخ "أوراغان" (الإعصار) في مناورات "الشرق-2018".

وقال كاتب مقال نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ من راجمة صواريخ مخيفة ذات 16 ماسورة، وأضاف قائلا إن مقاطع الفيديو المرعبة أظهرت عربة بوزن 20 طنا تطلق صواريخ يزن كل منها 280 كيلوغراما بسرعة فائقة.

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وجاء في المقال أن راجمة الصواريخ الروسية من طراز "أوراغان" قادرة على تدمير العدو على مدى 20 ميلا (ما يزيد عن 32 كيلومترا)، بينما يتجاوز مدى عملها في حقيقة الأمر 36 كيلومترا.

وبمقدور المنظومة التي تدور بـ240 درجة إطلاق القذائف شديدة الانفجار والحرارية والكيميائية والعنقودية والحارقة. كما بوسعها أن تزرع 312 لغما مضادا للمشاة.

وذكر المقال أيضا أن منظومة "أوراغان" تتميز بالأمان وبساطة صيانتها.

المصدر: زاشيشات روسيا