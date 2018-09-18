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روسيا.. غواصات نووية روبوت لاستخراج ثروات "الجليد الأزلي"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. غواصات نووية روبوت لاستخراج ثروات
Globallookpress Stefan Huwiler/http://imagebroker.com/#/search/
القطب الشمالي
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تسلم مؤسسة الدراسات المتقدمة الوثائق اللازمة لصنع غواصة نووية روبوت إلى مؤسسة "روس آتوم"، للعمل على استخراج الخامات تحت جليد القطب الشمالي.

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وقال فيكتور ليتوفتشينكو، رئيس مجموعة التصميم في تصريح لوكالة نوفوستي: "اليوم سيتم تسليم الوثائق الخاصة بهذا المشروع إلى هيئات السلطة التنفيذية الاتحادية. لقد تم تصميم خمسة مشاريع مستقبلية تسمح بابتكار تقنيات جديدة لاستخراج الخامات من بحار القطب الشمالي في ظروف قاسية. ولا مثيل لها في العالم. حجم هذه الوثائق كبير جدا".

ووفقا للمتحدث، فإن الخطوة القادمة يجب أن تصبح تأسيس هيئة للتعاون بين "روس نيفت" و"غازبروم" والشركة المتحدة لبناء السفن، و"روس آتوم"، ومستقبلا مع شركة "روستيخ"، ما سيسمح بتحول التصاميم إلى واقع.

أما مشروع الغواصة النووية الروبوت باسم "جبل الجليد"، فيتضمن صنع منظومة روبوتات فريدة من نوعها، قادرة ذاتيا على استخراج النفط والغاز من الحقول تحت الجليد الأزلي.

المصدر: نوفوستي

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