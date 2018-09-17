اكتشاف آثار جنوبي الرياض تعود إلى 100 ألف عام

كشفت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري عن مواقع يعود تاريخها إلى مئة ألف عام تقريبا في عدد من الجبال في جنوب العاصمة الرياض وتحديدا في محافظة الخرج، وفقا لصحيفة "الرياض".

وذكرت الصحيفة أن البعثة أجرت مسحا ميدانيا شمل الجبال المحيطة بالخرج المطلة على وادي نساح، وجزء من الجبال المطلة على وادي ماوان، وعين فرزان، والجبال المطلة على بلدة الشديدة.

بعثة سعودية فرنسية تكشف عن مواقع يعود تاريخها إلى مئة ألف عام في جبال الخرجhttps://t.co/MFiKsLKDE2pic.twitter.com/68lZh6Prwm — جريدة الرياض (@AlRiyadh) 17 сентября 2018 г.

وأوضحت أنه عثر في الموقع على قطع أواني فخارية عادية ومزججة، باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل الأصفر والأحمر والأزرق، إضافة إلى قطع أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.

إقرأ المزيد

وأشارت "الرياض" إلى أن البعثة كانت تضم 18 عضوا من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في مجال التنقيب الأثري، تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، وعثرت في مواقع عديدة على آثار تعود إلى عصور مختلفة.

المصدر: الرياض