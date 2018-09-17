شركة روسية تكشف عن طائرة خفيفة حديثة

كشفت شركة "روستيخ" الروسية في معرض "الطائرات المائية-2018" عن نسخة جديدة لطائرة "تي-500"، وهي طائرة خفيفة تهبط على الماء بعوامتين.

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وصنعت الطائرة بالتعاون مع شركة "MBEN" الروسية من مدينة قازان. وتخصص بالدرجة الأولى للاستخدام الزراعي، إذ تقوم برش الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. ولهذا الغرض، تم تزويدها بخزان وقود بسعة 500 لتر. كما تم تزويدها بمظلة بمقدورها إنقاذ الطائرة بكاملها.

وتستخدم الطائرة بالطبع ليس في الزراعة فقط، بل ولتنفيذ مهام الإنقاذ على الماء. كما يمكن استخدامها كطائرة رياضية وتدريبية.

وأشارت شركة "روستيخ" إلى أن محرك "Lycoming O-540-B4B5" المتوفر في الطائرة يمكن أن يولد قوة 235 حصانا.

يذكر أن طائرة "تي-500" من شأنها أن تحل مكان طائرة "آن-2" في قطاع الطيران المدني الروسي.

المصدر: سلاح روسيا