لكزس تطلق أحد أفخم اليخوت في العالم!

أعلن خبراء في لكزس، الشهيرة بتطوير المركبات الفاخرة، أنهم يطورون يختا سيكون واحدا من أفضل اليخوت في العالم.

وسيأتي هذا اليخت بهيكل بطول 20 مترا مصنوع من أجود المواد، يتداخل فيه المعدن مع الزجاج بصورة غاية في العصرية والأناقة، وسيزود ببضع قمرات للنوم، وقمرة أساسية كبيرة تحوي مقاعد جلدية فاخرة وشاشات متطورة وحتى برادات صغيرة للمشروبات، والعديد من وسائل الراحة والرفاهية.

كما سيزود هذا المركب بمحرك "Volvo Penta" المتطور بعزم 1000 حصان، ومحركين إضافيين من نوع "Inline-6 ​​IPS" بعزم 900 حصان، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الاتصال وتحديد المواقع.

youtube/Cars BOOM

المصدر: لايف. رو