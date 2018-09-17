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مسير لمشاة البحرية الروسية من المحيط المتجمد الشمالي إلى الهادئ

العلوم والتكنولوجيا

مسير لمشاة البحرية الروسية من المحيط المتجمد الشمالي إلى الهادئ
Sibnarkomat.livejournal.com
عربة برمائية روسية في منطقة القطب الشمالي
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قام أفراد مشاة البحرية من الأسطول الشمالي الروسي بمسير من شاطئ المحيط المتجمد الشمالي إلى شاطئ المحيط الهادئ، في إطار تنفيذ أحد سيناريوهات مناورات "الشرق-2018".

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وقطع أفراد مشاة البحرية 270 كيلومترا في الأرض الوعرة من رأس فاكاريم، على شاطئ المحيط المتجمد الشمالي إلى بلدة أفيكينوت، في شبه جزيرة تشوكوتكا، باستخدام عربات برمائية خاصة من طراز "دي تي 10 بي"، تصلح للسير على الثلج والمستنقعات في منطقة القطب الشمالي.

وتدرب أفراد مشاة البحرية أثناء المسير على البحث عن مجموعات تخريب معادية وتدميرها. كما قاموا برمايات تدريبية.

يذكر أن مناورات "الشرق-2018 " التي بدأت في 11 سبتمبر الجاري، تنتهي اليوم 17 سبتمبر، ويشارك فيها نحو 300 ألف فرد من وحدات الجيش الروسي المختلفة.

المصدر: زاشيشات روسيا

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