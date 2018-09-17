ولادة نادرة لحيوان فريد! (فيديو)

ولد في حديقة دنفر الأمريكية، صغير آيآي، أندر نوع من الحيوانات المعرضة للانقراض، وينسب إلى نوع ليمو مدغشقر.

وذكرت مجلة "Live Science"، أن صغير الآيآي أطلق عليه اسم "نيمفادورا" تكريما للشخصية الخيالية في رواية هاري بوتر، نيفادورا تونكس. ويوافق اسم أمه "بيلاتريكس ليسترانج" أيضا تسمية إحدى شخصيات هاري بوتر الخيالية.

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واكتشف هذا النوع من الحيوانات النادرة أول مرة، عام 1780، على يد الباحث بيير سونر، على الشاطئ الغربي لمدغشقر.

ويعتبر العلماء ليمو مدغشقر، آيآي، النوع الوحيد من فصيلة الليمور الناجية من الانقراض، والتي تعيش في العصر الحديث.

وتتميز هذه الثدييات (الشبيهة بالقرود)، بشعر أسود بني ناعم، وبذيل طويل وأصابع رقيقة جدا. وتعد حيوانات هذا النوع من الثدييات الممثل الرئيسي للحيوانات من فصيلتها، والتي تعيش حياة ليلية نشطة.

المصدر: لايف. رو