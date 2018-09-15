أول عملية زراعة للشرايين التاجية بالمنظار في الأردن

أجرى أطباء في المستشفى التخصصي في عمان عملية زراعة لشرايين القلب التاجية بالمنظار، وصفتها صحيفة الغد الأردني" بأنها الأولى من نوعها على مستوى البلاد والمنطقة.

وأجرى العملية الدكتور عبد الحكيم ديه استشاري جراحة القلب والشرايين لمريض في الحادي والخمسين من عمره، كان يعاني من انسداد في الشرايين.

العملية أُجريت بمساعدة المنظار الجراحي وعن طريق جرح صغير في الجهة اليسرى من الصدر دون الحاجة لقص القفص الصدري كما هو معتاد في عمليات القلب المفتوح، إذ تم زراعة وتطعيم جميع الشرايين التاجية المصابة لقلب المريض بمساعدة شريان الصدر الداخلي والوريد الصافن.

وأكد الدكتور عبد الحكيم ديه أن هذه العملية هي بديل عن عملية القلب المفتوح المعروفة بالشكل التقليدي، وأنه من أهم ميزات هذه العملية محدودة التداخل سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفى، ناهيك عن الناحية التجميلية حيث تتم بطريقة تخفي مكان الجرح في المستقبل.

وأضاف الدكتور أنها "تعتبر استكمالا لسلسلة الإنجازات في مجال جراحة القلب بالمنظار، إذ تتم الآن معظم عمليات الصمام التاجي والصمام الأبهر في المستشفى التخصصي بالمنظار".

ووفي نوفمبر الماضي، أفادت وسائل إعلام إماراتية بنجاح أطباء مستشفى دبي في إجراء أول عملية على مستوى الشرق الأوسط لزراعة الشرايين التاجية في القلب عن طريق المنظار، مضيفة أن ذلك جاء بالتعاون مع فريق طبي من بلجيكا.

المصدر: وكالات