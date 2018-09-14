اختراع قطري في موسوعة "غينيس"

قال راشد علي إبراهيم مستشار المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري إن مشروعه الهدف المتحرك، عبارة عن جهاز يتم استخدامه في التدريبات العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع "الشرق" القطرية أن اختراعه عبارة عن جهاز تصويب على الأهداف المتحركة، حيث يسمح جهاز التحكم اللاسلكي للضابط بتحريك الهدف في اتجاهين، وتظهر الكاميرا المسلطة على الهدف ما يحققه الطالب من تقدم خلال عملية التصويب، حيث تم استخدامه في كلية أحمد بن محمد العسكرية.

لكن أهم المشاريع هو الراكب الآلي المستخدم في سباقات الهجن والمذكور في موسوعة غينيس العالمية كأول ابتكار قطري يُذكر في هذه الموسوعة، وفاز أيضا بكأس أفضل ابتكار في معرض الابتكارات الدولي الأول بالشرق الأوسط، والمقام بدولة الكويت من قبل معرض جنيف الدولي للاختراعات في مجال الإلكترونيات التابع للأمم المتحدة.

Reuters Fadi Al-Assaad

وأيضا لديه المبخر الآمن وشغول ومجموعة أخرى كثيرة في مجالات الأمن والسلامة ومساعدة ذوي الإعاقات المختلفة، والتقت "الشرق" بالطالب القطري للتعرف على ابتكاراته العديدة والمميزة.

المصدر: "الشرق"