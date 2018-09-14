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مناورات لسفن أسطول المحيط الهادئ في بحري أوخوتسك وبيرنغ

العلوم والتكنولوجيا

مناورات لسفن أسطول المحيط الهادئ في بحري أوخوتسك وبيرنغ
RIA
سفينة إنزال كبيرة
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شاركت مجموعة تكتيكية ضاربة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي في مناورات "الشرق-2018"، وأجرت تدريبات بهدف تحقيق التعاون مع مجموعات سفن مقاومة الغواصات العاملة في المنطقة نفسها.

وتتألف المجموعة من طراد "فارياغ" وسفينتين كبيرتين لمكافحة الغواصات. وتدرب أطقم السفن على تنفيذ بعض المناورات وعمليات إعادة تشكيل السفن بمشاركة الدفاعات الجوية البحرية.

وبلغ العدد الإجمالي للسفن المشاركة في التدريبات 20 سفينة حربية ومساعدة.

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فيما أجرت مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، في بحر بيرنغ بشمال شرق روسيا، تدريبات على البحث عن السفن المستغيثة وإنقاذ أطقمها. وشاركت في التدريبات سفينة مقاومة الغواصات الكبيرة "الأميرال كولاكوف"، وسفينتا الإنزال الكبيرتان  "ألكسندر أوتراكوفسكي" و" كوندوبوغا" وسفينة الإنقاذ "بامير" وكاسحة الجليد "إيليا موروميتس".

واستخدمت سفينة مقاومة الغواصات "الأميرال كولاكوف" مروحية "كا-27" البحرية المرابطة على متنها بغية تحديد إحداثيات سفينة مستغيثة بدقة.

المصدر: وزارة الدفاع

 

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