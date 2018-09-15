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رسوم مجهولة لحيوانات أسطورية في سيبيريا

العلوم والتكنولوجيا

رسوم مجهولة لحيوانات أسطورية في سيبيريا
Globallookpress
رسوم صخرية مكتشفة في سيبيريا
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اكتشف علماء الآثار أكثر من 100 رسم مجهول لحيوانات أسطورية على منحدرات شوبالينسك في إقليم كراسنويارسك، عمرها أكثر من 3 آلاف سنة.

واكتشفت هذه الرسوم بعثة الجمعية الجغرافية الروسية التي تتلخص مهمتها في حماية الرسوم القديمة المكتشفة في المنطقة من الدمار.

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وبدأت البعثة بدراسة هذه الرسوم التي تمتد على حوالي ثلاثة كيلومترات، فيها 300 سطح عليها رسوم مختلفة، من بينها 30 اكتشفت لأول مرة، عليها أكثر من مئة لوحة.

ويقول ألكسندر زايكا، رئيس البعثة في تصريح لوكالة تاس: "هذه الرسوم لحيوانات وأشخاص في قوارب أو على الخيول، ولوحات عن الصيد ومعارك وطقوس دينية وحيوانات مفترسة أسطورية. هذه الرسوم بدأت تظهر تقريبا في الألفية الثانية قبل الميلاد".

كما توجد رسوم لأقنعة مختلفة معظمها على شكل وجه إنسان، أضيفت لها أنياب أو قرون. وربما لهذه الرسوم علاقة بتصورات أسطورية للرسامين البدائيين. ورسمت هذه اللوحات باستخدام حجر المغرة الذي يعطي اللون الأحمر البني المصفر.

المصدر: فيستي. رو

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