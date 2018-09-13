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"رابتلي" تطرح نموذج اشتراك لم يسبق له مثيل في السوق

العلوم والتكنولوجيا

RT
رابتلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksav

طرحت وكالة الفيديو Ruptly "رابتلي" الدولية التابعة لقناة RT إلى السوق، نموذج اشتراك بـRuptly.tv، مقابل ثمن رخيص بشكل غير مسبوق.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فسيحصل مشتركو Ruptly PASS  على وصول غير محدود حتى 80 ألف مقطع فيديو موجود على منصة pass.ruptly.tv، بالإضافة إلى البث المباشر على المنصة مقابل 12.5 يورو شهريا.

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وأعربت رئيسة الوكالة دينارا توكتوسونوفا عن أملها في أن يؤدي الوصول إلى مقاطع الفيديو عالية الجودة وبسعر منخفض، إلى إلهام الناشرين الموهوبين لتعزيز عملهم، ولتجريب صيغ فيديو جديدة تزيد من عدد الجمهور.

وقالت توكتوسونوفا: "صحفيونا يتحدثون عن أحداث تلقى صدى لدى الناس في جميع أنحاء العالم، ونحن نستخدم أحدث التقنيات، ما يجعلها سهلة الاستخدام".

المصدر: نوفوستي

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