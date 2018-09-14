"كلاشينكوف" تصمم طائرة برمائية من دون طيار

أفادت وكالة "كلاشينكوف ميديا" بأن شركة "كلاشينكوف" صممت درونا لا يطلق أي ضجيج ويستطيع الهبوط على سطح الماء.

وتم تصميم الدرون حسب الوكالة على أساس طائرة "Zala 421-08M" المسماة بـ"الجناح الطائر"، ومن مميزاتها الوزن الخفيف والإقلاع السريع والقدرة على مقاومة الريح والاستخدام في ظروف الطقس كلها.

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أما قابلية الدرون للهبوط على سطح الماء فمنحته أفضليات عند استخدامه فوق المستنقعات أو البحيرات وغيرها من الأحواض المائية، ما يوسع مساحة استخدامه لتشمل مناطق مثل سيبيريا عند مد أنابيب النفط والغاز.

وتتميز هذه الطائرة من دون طيار بقدرتها على البقاء في الجو لمدة ساعتين وأكثر، والقدرة على مقاومة الماء عند الهبوط. أما الكاميرا التي تتزود بها فبوسعها التصوير الجوي بدقة 24 ميغابيكسل عند التحليق بسرعة كبيرة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا بصدد تصميم طائرة برمائية كبيرة من دون طيار.

المصدر: RT