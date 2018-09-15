تطوير سراويل تساعد المقعدين والمسنين على الحركة

يعمل العلماء على ابتكار سراويل فائقة التقنية، يمكن أن تنزع نفسها ذاتيا لمساعدة المقعدين وغير القادرين على الحركة.

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ويساعد التطور التقني للهياكل الخارجية المشلولين في الوقوف على أقدامهم، ويركز العلماء البريطانيون حاليا على ابتكار سراويل روبوت يمكنها مساعدة الإنسان المقعد على النهوض والجلوس والتحرك. ويمكن لهذه السراويل أن تنزع نفسها ذاتيا.

وتتلخص المهمة الرئيسية لهذه السراويل في تسهيل حياة الذين يعانون من صعوبات في التحرك. فمثلا، ستسمح هذه السراويل للمقعدين بالتخلي عن استخدام الكراسي المتحركة وغيرها من المعدات، وتجعلهم يشعرون بسعادة الحركة من جديد.

ويقول المبتكرون إن ظهور هذه السراويل قد يتطلب 10 سنوات، لأنه من جانب، يجب أن تكون خفيفة الوزن، ومن جانب آخر يجب أن تكون قادرة على منع سقوط الإنسان ومساعدته في التحرك وأن تكون خاضعة لسيطرته وتحكمه. ومن المنتظر أن تقوي عضلات قدميه ومفاصله بنسبة 10%.

المصدر: ميديك فوروم