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سلاح الهندسة يستعين بالروبوتات في مناورات "الشرق-2018"

العلوم والتكنولوجيا

سلاح الهندسة يستعين بالروبوتات في مناورات
RIAN/Said Tsarnaev
أرشيفية: الروبوت المهندس "أوران-6"
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استخدمت وحدات سلاح الهندسة روبوتي "أوران-6" و"أوران-9" في ميدان "تسوغول" التدريبي، في إطار تنفيذ مناورات "الشرق-2018"، في إقليم "زابايكاليه" شرقي روسيا.

وأفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، بأن سيناريو المناورات قضى بإحداث ثغرات في حقول الألغام للعدو المفترض، باستخدام راجمات الصواريخ "ميتيوريت" وعربات إزالة حقول الألغام وكذلك روبوت "أوران-6".

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أما الروبوت المقاتل "أوران-9"، فقدم دعما ناريا لقوات المشاة والمهندسين، فهو قادر على تدمير دبابات ومدرعات العدو المفترض على مدى 3-5 آلاف كيلومتر.

ويعد "أوران-6" روبوتا مسيّرا يتم التحكم به لاسلكيا. وبمقدوره اكتشاف الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة وتدميرها بأمر من مشغله.

أما "أوران-9" فهو روبوت مقاتل وزنه 12 طنا، يتزود بقاذفات اللهب "شميل-إم" وصواريخ مضادة للدبابات ومدفع أوتوماتيكي ورشاش.

المصدر: وزارة الدفاع

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