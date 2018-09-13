"شتورم" الموجهة المضادة للدبابات تشارك في مناورات "الشرق-2018"

قام أفراد إحدى الوحدات المضادة للدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي بتدمير الأهداف المدرعة لعدو مفترض، باستخدام صواريخ "شتورم-إس" الموجهة المضادة للدبابات.

وجاءت العملية تنفيذا لأحد سيناريوهات المناورات "الشرق-2018" التي جرت في ميدان "تسوغول" التدريبي في إقليم"زابايكاليه" (ما وراء بايكال) شرقي روسيا.

وقدم أفراد الوحدة المضادة للدبابات في المناورات دعما ناريا للقوات المهاجمة بعد انتهاء مرحلة انتشار وحدات المشاة والدبابات.

ومن أجل تأمين نجاح المعركة، دمر أفراد الوحدة المضادة للدبابات دبابات العدو المفترض وغيرها من آلياته المدرعة المرابطة في الخط الأمامي.

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يذكر أن منظومة "شتورم" المضادة ذاتية الحركة تخصص لتدمير الدبابات وغيرها من المدرعات والتحصينات الميدانية والقوة البشرية، وكذلك تدمير الأهداف الجوية البطيئة المحلقة على ارتفاع منخفض. وبمقدور المنظومة أن تطلق النيران من الحركة أو بعد توقفات قصيرة أو من الماء.

أما صاروخ "شتورم-إس" الموجه المضاد للدبابات عيار 130 ملم فبمقدوره تدمير الأهداف على مدى يتراوح بين 400 متر و5000 متر. ويخترق رأسه القتالي الأجوف الدروع بسماكة 560 ملم.

المصدر: وزارة الدفاع