بالفيديو.. كوريا الجنوبية تُطلق رشاشا هجينا

تحاول شركات وجهات عديدة تصنيع أسلحة هجينة، لكن الجهود لا تتجاوز عادة حدود نموذج تجريبي بسبب أبعاد تلك الأسلحة الكبيرة، الأمر الذي يحد من فاعليتها عند الاستخدام في ظروف القتال.

إلا أن رشاش "K11 DAW" الكوري الجنوبي، يعتبر استثناء نادرا من تلك القاعدة.

إقرأ المزيد

ويعد "K11 DAW" سلاحا يجمع بين مواصفات الرشاش وقاذف القنابل حيث يستخدم آلية إعادة التعمير اليدوي، ما جعل الرشاش أقل سعرا وأبسط تصميما.

ودخل الرشاش الهجين حوزة الجيش الكوري الجنوبي عام 2010، ثم طرأت عليه تعديلات كثيرة.

وتم تصميم السلاح على أساس بندقية "AR-15" الأوتوماتيكية وقاذف القنابل عيار 20 ملم، وزود بـ"جهاز التسديد الذكي". ويتم تغيير نظام إطلاق النار في الرشاش بواسطة مفتاح بـ4 وضعيات.

المصدر: سلاح روسيا