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سيارة طائرة من نوع جديد

العلوم والتكنولوجيا

سيارة طائرة من نوع جديدJETCopter
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طور المهندسون الألمان تاكسي طائر، واستخدموا فيه مراوح الطرد المركزي في نظام الدفع لتصبح المركبة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

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وأكد خبراء شركة جيت كوبتر "JETcopter"، أن هذه المراوح ستجعل السيارة الطائرة أكثر أمانا من أي أجهزة طيران أخرى، حيث استخدموا فيها اثنتين من مراوح الطرد المحوري.

وجهز تاكسي "JETcopter" الطائر بمروحتي طرد مركزي، قطر كل منهما 2 متر. وتستطيع هاتان المروحتان القيام بدور مشابه لمروحة الطائرة العمودية الكلاسيكية التي يبلغ طولها 11 مترا.

وسيكون التاكسي الطائر الجديد قادر على الطيران مسافة 998 كيلومترا بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

المصدر: لايف. رو

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