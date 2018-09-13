روسيا بصدد تصميم طائرة برمائية من دون طيار

من المحتمل أن تظهر في روسيا طائرة برمائية من دون طيار، في السنوات المقبلة، إذ توجد تصاميم بهذا الشأن يمكن الاستفادة منها عند تصنيع الطائرة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية الروسية قوله إن العمل على تصميم بعض عناصر الطائرة قد بدأ، إلا أن أية جهة حكومية أو خاصة لم تتول إلى الآن تمويله. وليست هناك طلبية رسمية واردة من أجهزة الأمن الروسية بتصنيع تلك الطائرة. فيما ينوي صناع الطائرة البرمائية من دون طيار إجراء محادثات بهذا الشأن مع وزارة الدفاع الروسية.

كما أفاد المصدر بأن الطائرة يمكن أن تستخدم في مجالات مدنية أيضا. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي عند تمرير السفن عبر الجليد.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا باشرت بتصميم طائرة برمائية ضخمة (إيكرانوبلان) من الجيل الأخير.

المصدر: نوفوستي