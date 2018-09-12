لأول مرة.. منظومات الحرب الإلكترونية في مناورات "الشرق-2018"

شهدت مناورات "الشرق-2018" التي انطلقت، يوم 11 سبتمبر الجاري، في شرق روسيا استخداما واسع النطاق لمنظومات الحرب الإلكترونية الحديثة.

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء 12 سبتمبر، أن أفراد أطقم منظومتي "سيلوك" و"جيتيل" يقومون ليلا ونهارا برصد الأجواء في مناطق مرابطة الوحدات والتشكيلات العسكرية. وذلك بغية حمايتها من هجوم الطائرات الضاربة من دون طيار على مراكز القيادة وغيرها من الأهداف والمنشآت الصديقة الهامة.

يذكر أن المنظومات الحديثة للحرب الإلكترونية التي تتخصص في مكافحة الطائرات من دون طيار، بمقدورها إجبار الدرونات المحلقة على ارتفاع منخفض على الهبوط.

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وفيما يتعلق بعمل منظومة "سيلوك-01"، فتهدف إلى اكتشاف الطائرات من دون طيار وتحديد إحداثياتها بشكل أوتوماتيكي. أما منظومة "جيتيل" الحديثة للحرب الإلكترونية فتلتقط أجهزة الاستطلاع العاملة في أي مجال تردد وعلى أي ارتفاع وتقوم بإسكاتها.

وقال المكتب الصحفي إن المنظومتين المذكورتين دخلتا العام الجاري حوزة قوات الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي، بعد أن أكدتا فاعليتهما في سوريا. لكنهما تستخدمان لأول مرة في المناورات العسكرية واسعة النطاق.

يذكر أن مناورات "الشرق-2018" العسكرية، تجري بمشاركة نحو 300 ألف عسكري روسي وما يزيد على 1000 طائرة ومروحية وطائرة من دون طيار، و35 ألف دبابة وعربة مدرعة و80 سفينة حربية ومساعدة.

المصدر: تاس