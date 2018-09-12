"البجعة البيضاء" تختبر محركا جديدا

تبدأ نهاية العام الجاري الاختبارات الجوية لقاذفة "تو-160" الروسية الاستراتيجية (البجعة البيضاء)، المزودة بمحرك "إن كا-32" من الجيل الثاني.

وقال المدير العام لشركة "توبوليف" الروسية، ألكسندر كونيوخوف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن المحرك الجديد يتميز بقدرة فائقة واستهلاك وقود أقل، ما يسمح بزيادة مدى تحليق القاذفة بـ 1000 كيلومتر.

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وأوضح كونيوخوف قائلا إن استبدال المحركات يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التحديث العميق للطائرة.

وتولت شركة "كوزنيتسوف" في مدينة سامارا الروسية تصنيع المحرك الجديد. أما اختباره، فسيجري في مصنع "غوربونوف" بمدينة قازان.

يذكر أن أول طائرة استراتيجية مطورة من طراز "تو-95" ستقوم بأول رحلة جوية لها عام 2019. وستتزود الطائرة التي يتم تحديثها في مدينة تاغانروغ الروسية بمحركات جديدة وأجهزة ملاحة واتصال حديثة، فضلا عن زيادة كمية الأسلحة التي تستخدمها الطائرة المطورة.

المصدر: سلاح روسيا