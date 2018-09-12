منتج عراقي صرف.. أغرب تطبيق على الهواتف النقالة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية خلال اليومين الماضيين حديث عن أغرب تطبيق يمكن تحميله والاطلاع عليه والاستفادة منه لمن هم داخل العراق.

"تمن وقيمة"، هذا التطبيق الذي يوضح لمن هم داخل العراق أماكن وجود هذا النوع من الطعام الذي يطبخ في بلاد وادي الرافدين خلال شهر محرم الحرام والأيام العشرة الأولى والثانية من شهر صفر الذي يليه.

التمن، معناه الرز، والقيمة هي أكلة مكونة من الحمص المهروس واللحم ومعجون الطماطم وبقية مطيبات الغذاء. في ذكرى "استشهاد" الإمام الحسين يطبخ العراقيون هذا النوع من الطعام بكميات لا تحصى، قد تتجاوز العشرة أطنان أو مئة طن أو مئات الأطنان، ويوزع مجاناً.

علاقة قوية بين العراقيين وهذا النوع من الطعام، ولأنهم يبحثون خلال الخمسين يوماً عن هذا الطعام في مناطقهم ومناطق أخرى، وفي أغلب الأحيان لا يعرفون أين أماكن الطبخ، لذا سيتيح لهم هذا التطبيق معرفة تلك الأماكن.

تتوفر في التطبيق خاصية البحث عن Google Maps، وستتوفر فيه معلومات وتفاصيل كاملة عن أماكن تواجد هذا الطعام.

المصدر: RT