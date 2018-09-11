لأول مرة.. غواصة صينية تصل إلى عمق 5630 متر تحت الماء

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الصين عن تحقيق غواصة غير مأهولة لرقم قياسي جديد على المستوى المحلي، إذ تمكنت من بلوغ عمق تجاوز 5600 متر في المحيط.

وأضافت الوزراة أن غواصة "تنين البحر" التجريبية، حققت الإنجاز القياسي خلال عملية ناجحة جرت مؤخرا في شمال غرب المحيط الهادئ.

واستغرقت عملية إنزال الغواصة أكثر من 13 ساعة متواصلة، أجرت خلالها مسحا تصويريا عالي الدقة لقاع المحيط. وفي الوقت نفسه، كشفت التجربة الأخيرة عن قدرات تقنية ممتازة لـ "تنين البحر".

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وتعد غواصة "تنين البحر" نخبة الروبوتات البحرية التي تنتجها الصين، والتي يشارك في تطويرها واختبارها علماء من جامعة "شانغهاي جياو تونغ"، حيث أنها صممت لبلوغ عمق نهائي يصل إلى 11 ألف متر تحت سطح مياه المحيط.

ومع نجاح العملية، أعلنت الوزارة الصينية أن الهدف القادم للمشروع سيكون بلوغ ضعفي العمق الحالي، أي ما يقارب 11000 متر تحت سطح الماء، وذلك بحلول عام 2021.

وتركز الصين في الآونة الأخيرة على تقنية الروبوتات الغواصة، كما تستثمر موارد كبيرة في سبيل ذلك، وهو المشروع الذي يمكن توظيفه عسكريا وعلميا في آن واحد.

المصدر: China Daily