شركة روسية تكشف عن روبوت يؤدي مهام التمريض

كشفت شركة "تيخماش" الروسية في معرض "بيوتيخميد" للتكنولوجيا الحيوية عن روبوت يمكن أن يقوم بأداء مهمة الممرضات في المراكز الطبية.

ويخصص الروبوت "أنجيل" (الملاك) الذي باشرت وزارة الطوارئ الروسية باستخدامه في بعض مستوصفاتها الإقليمية، لتقديم إسعافات أولية وتشخيص الأمراض البسيطة والرقابة الأوتوماتيكية على حياة المريض أو المصاب، وتسليمه الأدوية والعقاقير حسب البرنامج المحدد مسبقا.

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وكشف معرض "بيوتيخميد" عن جيل أخير للروبوت، بمقدوره قياس بعض المؤشرات وإرسال المعلومات عنها عبر قنوات الاتصال عن بعد.

وبمقدور "الملاك" أن يشخص لدى المريض الجروح والحروق والتسمم وإصابات الرأس ونزيف الدم والمرض الإشعاعي وما إلى ذلك.

ويجمع البرنامج الذي يعمل الروبوت بمقتضاه بين إمكانات بضعة مختصين وممرضين وخبراء في مجال الطب.

يذكر أن معرض "بيوتيخميد" للتكنولوجيات الحيوية عقد في الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر الجاري، في مدينة غيلينجيك في جنوب روسيا بالقرب من منتجع سوتشي.

المصدر: نوفوستي