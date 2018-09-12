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الجيش الروسي يتسلم زورقا فائق السرعة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم زورقا فائق السرعة
مكتب "أليكسييف" للتصاميم
مجسم زورق "كريتشيت"
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أنتجت الصناعة الحربية الروسية زورقا عسكريا يسير على زلاجات مائية وتبلغ سرعته 160 كيلومترا في الساعة، وأطلقت عليه تسمية "كريتشيت" (الشاهين البحري).

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وصمم الزورق في مكتب "أليكسييف" الروسي للتصاميم. وقال ناطق باسم المكتب إن الزورق يمكن أن يستخدم في النهر أو البحر لأداء مهام الدوريات والنقل السريع للقوات الخاصة إلى منطقة العمليات الحربية. ويسير باستخدام ظاهرة التزحلق على الماء.

ومن مميزات "كريتشيت" سرعته الهائلة، علما أن سابقه، زورق "مارلين"، لم تتجاوز سرعته 120 كيلومترا في الساعة. وتسمح زلاجات الزورق المتزحلقة على الماء بالحفاظ على التوازن والسير المستقيم على سطح الماء.

المصدر: سلاح روسيا

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