تسلا تختبر شاحنتها الكهربائية في شوارع أمريكا

بعد أقل من عام على استعراض تسلا لشاحنتها الكهربائية المتطورة، رصد بعض سكان أمريكا اختبار الشركة لهذه الشاحنة على طرقات الولايات الأمريكية.

وتمكن الناس من رصد هذه الشاحنة في بعض شوارع ولايتي كولورادو وإلينوي، حتى أن بعضهم استطاع الدخول إلى قمرتها وتصوير تقنياتها الحديثة، كشاشتين كبيرتين تعملان باللمس، وتستخدمان لإظهار حركة الطرقات ومسار الشاحنة والتحكم بوجهتها.

وكانت تسلا قد أكدت أثناء استعراضها لشاحنة "Semi" أن بطارياتها المتطورة تكفيها لقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة. كما أن نظام الملاحة الآلي فيها سيخفف عن السائق الكثير من أعباء القيادة أثناء الرحلات الطويلة، فضلا عن أن محركاتها القوية تستطيع زيادة سرعة هذه المركبة الكبيرة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5 ثوان فقط.

ومن أهم المزايا في هذه الشاحنة أيضا، نظام الرحلة الآلي الذي يعمل تلقائيا في حال اقتراب الشاحنة بشكل خطير من أحد الأجسام أو السيارات على الطرقات، ما يساعد على التقليل من الحوادث بشكل كبير.

المصدر: لايف.رو