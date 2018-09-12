"صياد الليل" تتزود بأجهزة تحميها من "الصحراء"!

أدهشت مروحية "صياد الليل" الروسية كل من ارتاد المعرض العسكري التقني لوزارة الدفاع الروسية، بقوتها النارية ومواصفاتها الحديثة للبقاء والصمود في الظروف المختلفة.

ولفتت أنظار ضيوف المعرض أجهزة تحمي محرك "في كا-2500-01" للمروحية من الغبار والرمل.

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وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لشركة "مروحيات روسيا" في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن المعرض كشف لأول مرة عن أجهزة تحمي المحركات من الغبار، وتخصص للعمل في المناطق الصحراوية، ما يزيد من فاعلية تشغيل المحركات بنسبة 20-23%، مقارنة بمحركات النموذج الأساسي لمروحية "مي-28 إن إيه" (صياد الليل) الروسية.

وقال الناطق إن الأجهزة المذكورة لا تؤثر أبدا على مواصفات وقدرة المحرك، فيما تحد من تآكل ريش ضاغط الهواء، ما يزيد عن عمر المحرك وقدرة المروحية على منافسة مثيلاتها في سوق المروحيات العالمية.

وسبق لمروحية "صياد الليل" الروسية أن أكدت فعاليتها القتالية وأمانتها بعد استخدامها الناجح في بعض الدول الأجنبية.

المصدر: سلاح روسيا