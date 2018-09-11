تحديث شامل لعربات "بي إم بي-1" الروسية

توشك مرحلة اختبار عربة المشاة القتالية الروسية "بي إم بي-1" المطورة على الانتهاء، بعد اختبار كل مواصفاتها، بما في ذلك قابليتها للنقل جوا والإنزال من طائرات النقل العسكري.

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وحسب ما أوردته شركة "أورال فاغون زافاد" التي تولت تحديث العربة، فإن "بي إم بي-1" المحدثة حصلت على برج قتالي مقتبس من عربة "بي تي آر-82 آ"، ذات المدفع الأوتوماتيكي بعيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم "بي كا تي إم"، ونظام تحكم أوتوماتيكي في النيران وجهاز تسديد للدفاع الجوي العامل ليلا ونهارا من طراز "تي كا إن 4 غا-01"، وجهاز موازن لأسلحة المدفعية والأسلحة المضادة للدبابة. كما حصلت العربة على محرك جديد من طراز "أو تي دي-20 إس-1".

يذكر أن عدد عربات المشاة القتالية "بي إم بي-1" بلغ في القوات البرية الروسية بضع مئات. فيما لا تزال آلاف العربات مخزنة في المستودعات.

المصدر: زاشيشات روسيا