شركة روسية تكشف آلياتها الحديثة في معرض دمشق الدولي الـ60

كشفت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية في معرض دمشق الدولي عن أسرة جديدة من آلياتها للإنشاء والسكك الحديدية، من شأنها أن تساعد الجمهورية العربية السورية في إعادة إعمار مدنها وقراها.

وتشغل الجرارات المدرعة مكانة خاصة ضمن الآليات التي عرضتها الشركة الروسية في دمشق. وقد صممت على أساس الجرارين الروسيين "بي 10 إم" و"بي-12". ويمكن استخدامها عند أداء المهام في ظروف القتال وعند إزالة آثار الكوارث الطبيعية والتقنية.

وبمقدور تلك الجرارات المدرعة حماية سائقيها من سقوط الحجارة والأشجار والرصاص والشظايا.

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وكشفت الشركة الروسية أيضا عن آلية مدولبة جديدة من طراز "بي كا-55 إس". وعلى الرغم من تزويد الآلية بدروع قوية، إلا أنها احتفظت بخفة الحركة وتعدد المهام، حيث يمكن تزويدها برافعة وجراف وشوكة حديدية وغيرها من الآليات المهمة.

وعرضت الشركة أيضا "بولدوزرا" قويا مزودا بمحرك ديزل كهربائي من طراز "دي إي تي-400". ومن مميزاته نظام تحكم كهربائي يضمن قابلية فريدة للحركة ومتانة عالية في مختلف ظروف المناخ.

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وعلاوة على ذلك، عرضت شركة "إلكتروماشينا" الروسية منظومة ذكية لإضاءة المدن، تسمح بإنشاء نموذج اقتصادي مبرمج ومتحكم فيه لإضاءة الشوارع والمنشآت السكنية والصناعية.

المصدر: سلاح روسيا