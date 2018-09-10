روسيا تصمم نموذجا مدنيا من الدرون العسكري الثقيل

صرح رائد الفضاء الروسي، سيرغي جوكوف، رئيس فريق العمل المتخصص في إنتاج الدرونات الروسية، بأن أول طائرة مدنية ثقيلة من دون طيار تطلق بحلول عام 2019.

وأوضح جوكوف أن النموذج المدني سيطلق على أساس الطائرة العسكرية من دون طيار "ألتائير"، بعيدة المدى، حيث سيستمر النموذج العسكري في اختباراته. أما نموذجها المدني، فمن المخطط إطلاقه عام 2019.

وقد وظّفت الحكومة الروسية لإنتاج الطائرة المدنية 450 مليون روبل (نحو 7 ملايين دولار)، فضلا عن 240 مليون روبل توظفها شركات خاصة، مع العلم أن الدرون العسكري الثقيل (وزنه 7 أطنان)، ثنائي المحركات من طراز "ألتائير" ومن تصميم مكتب "سيمونوف" في مدينة قازان الروسية.

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وبمقدور الطائرة الجديدة البقاء في الجو لمدة 48 ساعة ونقل حمولة وزنها 2-2.5 طن. وتخصص الطائرة المدنية من دون طيار لرصد حالة الجليد في منطقة القطب الشمالي والإنذار عن نشوب الحرائق في الغابات وتنفيذ مهام استشعار الأرض عن بعد.

وتحمل الطائرة المدنية من دون طيار على متنها عددا كبيرا من الأجهزة، بما في ذلك البصرية والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية. ويمكن استخدام الطائرة أيضا لنقل الحمولة إلى مناطق نائية لا يمكن بلوغها بوسائل النقل التقليدية.

المصدر: سلاح روسيا