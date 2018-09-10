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العثور على كنز من الذهب في إيطاليا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على كنز من الذهب في إيطاليا
Ministry of Cultural Heritage, Cultural Activities and Tourism of Italy
الجرة والقطع النقدية الذهبية التي عثر عليها في إيطاليا
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أعلنت وزارة التراث والنشاط الثقافي والسياحة الإيطالية أن علماء الآثار عثروا على قطع نقدية ذهبية، يقدر عمرها بأكثر من 1500 سنة، بالقرب من بحيرة كومو.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد عثر على كنز يعود لأواخر عصر الإمبراطورية الرومانية، في مركز مدينة كومو خلال عمليات الحفر الجارية في مكان مسرح كريسوني في إطار الترميمات الجارية فيه، حيث عثر على مئات القطع النقدية الذهبية في جرة فريدة الشكل (أمفورة)، وأرسلت إلى مدينة ميلانو للتحليل.

ويقول وزير الثقافة الإيطالي، ألبيرتو بونيسولي: "حتى الآن، لا نعلم الأهمية التاريخية والعلمية لهذا الاكتشاف. ولكن هذه المنطقة هي منطقة كنز حقيقي لعلماء الآثار. أنا افتخر بهذا الاكتشاف".

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وبحسب رئيس إدارة التراث الثقافي والأثري في المنطقة، لوقا رينالدي، فإن الجرة التي عثر فيها على القطع الذهبية تضررت بعض الشيء نتيجة عمليات الحفر، ولكنها عموما بحالة جيدة.

ويرى علماء الآثار أن القطع الذهبية تعود إلى القرن الخامس الميلادي، كما أن هناك قطعا تعود إلى عصور أخرى. ولم تحدد إلى الآن قيمة القطع المكتشفة.

المصدر: نوفوستي

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