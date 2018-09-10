القوات المسلحة الروسية تستعد لتشكيل وحدات الروبوتات

من المفترض أن تظهر وحدات روبوتات ذاتية القيادة في القوات المسلحة الروسية، بحلول عام 2028 أو عام 2030، حيث سيتم إخضاعها لنظام موحد لقيادة القوات الروسية.

وقال نائب رئيس معهد الروبوتات الروسي للتصاميم والبحوث العلمية في جامعة الجنوب الفدرالية الروسية، ميخائل مدفيديف، إن العلماء الروس يقومون في الوقت الحاضر بتصميم الروبوتات ذاتية القيادة لمختلف الأسلحة والصنوف في القوات المسلحة.

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وأوضح مدفيديف قائلا: "لدينا خارطة طريق لتطوير تقنيات الروبوتات يلتزم بها معهدنا الذي يقوم بتصميم نماذج ذاتية القيادة من الروبوتات للقوات الجوية والبحرية وغيرها. ويخطط لتصميم بعض النماذج من تلك الروبوتات بحلول عام 2023".

يذكر أن الروبوتات المسيّرة المتوفرة حاليا في الجيش الروسي تعتمد أساسا على قرارات مشغلها. أما الروبوتات ذاتية القيادة فستقوم بأداء كل المهام باستثناء مهمة استخدام السلاح بشكل مستقل.

المصدر: زاشيشات روسيا