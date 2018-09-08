اختبارات برية لطائرة روسية فرط صوتية

كشف النائب الأول لمدير عام شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية، فلاديمير يارموليوك، أن عملية تصميم طائرة روسية فرط صوتية تمر بمرحلة إنتاج نماذج تجريبية واختباراتها البرية.

وقال يارموليوك على هامش معرض "الطائرات المائية-2018": "نحن لا نتأخر عن شركائنا العاملين في هذا المجال".

وكان مدير عام شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، بوريس أوبنوسوف، قد تحدث عام 2014 إلى الصحفيين عن تصميم أول نموذج للصاروخ الفرط صوتي الذي كان من المخطط تصنيعه بحلول عام 2020.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت آنذاك بأن روسيا انتهت من وضع برنامج لإعداد تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية، ثم أقرت وزارتا الدفاع والصناعة الروسيتان حسب وسائل الإعلام البرنامج المذكور.

وظهرت عام 2016 معلومات عن تصميم طائرة روسية من الجيل السادس، يتوقع أن تكون غير مأهولة وفرط صوتية.

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يذكر أن معرض "الطائرات المائية-2018"، يقام في الفترة من 6-9 سبتمبر الجاري، في مطار مدينة غيلينجيك الروسية وقاعدة التجارب التابعة لشركة "بيرييف" الروسية للطائرات البرمائية. وتولت وزارة الصناعة الروسية وشركة الطائرات الموحدة الروسية تنظيم هذا المعرض.

المصدر: تاس