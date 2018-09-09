البحرية الروسية تتسلم يختا فاخرا بمواصفات فريدة

انتهى مصنع السفن "سيوكولسكايا سودوفيرف" في مدينة نيجني نوفغورود من بناء أول يخت فاخر من مشروع "1388 H3" المطور.

وقد أطلقت على اليخت رسميا تسمية زورق الاتصال "كا إس في 2168". ونقل اليخت إلى مدينة بطرسبورغ لاختباره البحري. ويتوقع أن يسلم إلى البحرية الروسية نهاية العام الجاري.

Gogs / forums.airbase.ru

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وقال ناطق باسم المصنع إن الزورق يخصص لنقل القيادة البحرية والضباط المفتشين إلى السفن الراسية في المرفأ أو المشاركة في التدريبات العسكرية. فيما لم يذكر ما إذا كان زورقان آخران من هذا المشروع جاهزين للاختبار كما كان مخطط له.

ويبلغ طول اليخت حسب الناطق 66.9 متر، وعرضه 11 مترا، وارتفاعه 5 أمتار. أما مدى إبحاره فيبلغ 1000 ميل. ويمكن أن يبقى اليخت في البحر دون التزود بالوقود لمدة 10 أيام.

المصدر: سلاح روسيا