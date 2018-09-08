اكتشاف غير متوقع في أوان خزفية قديمة

اكتشف فريق دولي لعلماء الآثار آثار أقدم جبن في التاريخ يصل عمرها إلى 7.2 ألف سنة، في أوان خزفية عثر عليها في كرواتيا.

ويفيد موقع Science Alert بالعثور على هذه الأواني خلال عمليات الحفر في منطقة دالماتيا الساحلية الواقعة في شمال غرب شبه جزيرة البلقان.

ونسب العلماء جزءا منها إلى "إيمبريسو"، وهو أسلوب زخرفة يعود إلى العصر الحجري الحديث، الذي كان منتشرا من بحر الأدرياتيك وحتى سواحل المحيط الأطلسي، وتميز بوجود بصمات الرخويات على الأواني الخزفية.

كما تمكن العلماء من اكتشاف آثار مواد عضوية على سطح هذه الأواني الخزفية، وبينت نتائج التحليل الأولي أن منتجات الحليب كانت مادة أساسية في النظام الغذائي للناس في العصر الحجري الحديث.

وعلى الرغم من أن البالغين في تلك الفترة لم يكونوا يتحملون مادة اللاكتوز (بسبب افتقارهم إلى جين تحمل اللاكتوز)، إلا أن الصغار كانوا يتناولون الحليب ومنتجاته. وكان حفظ منتجات الحليب في هذه الأواني طريقة فعالة في تخفيف آثار نقص المواد الغذائية الطازجة.

إقرأ المزيد

وحلل الخبراء تركيب النظائر العضوية التي اكتشفت في الأواني التي نسبت إلى أسلوب دانيلو، والتي كانت تصنع عادة على شكل أوان مستديرة ذات أرجل، ما جعلها تشبه الحيوانات. وقد بينت نتائج التحاليل أن معظمها استخدم لحفظ منتجات الحليب مثل الجبن والزبادي.

المصدر: لينتا. رو