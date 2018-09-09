عودة سفن وغواصات إلى أسطول البحرية الروسية

بدأت في قاعدة "سيفيرودفينس" البحرية الروسية عملية إصلاح غواصة "بريانسك" الذرية الاستراتيجية.

وتمتلك غواصة "بريانسك" الذرية الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من مشروع "667 بي دي آر إم، دلفين"، إزاحة 12 ألف طن وطولها 166 مترا وعرضها 12 مترا. فيما لم تعلن قيادة البحرية موعد الانتهاء من عمليات الإصلاح.

وبمقدور الغواصة الغطس إلى عمق 400 متر والتسارع حتى 24 عقدة بحرية. وتتزود الغواصات من هذا المشروع بـ16 صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا".

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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في الاجتماع الأخير لقيادات الجيش الروسي أن عمليات إصلاح غواصة "تولا" الذرية وغواصة الديزل "دميتروف"، وكذلك طراد "المارشال أوستينوف" الحامل للصواريخ قد انتهت بنجاح، وعادت تلك السفن الحربية إلى تشكيلة البحرية الروسية.

وعلاوة على ذلك، ففقد أفاد وزير الدفاع بأن الفرقاطتين الثالثة والرابعة من مشروع 2235 "الأميرال غولوفكو" و"الأميرال إيساكوف" سيتم تسليمهما إلى البحرية الروسية، قبل نهاية عام 2021.

أما الفرقاطة الصغيرة "ديرزكي" من مشروع 20386، فستسلم إلى سلاح البحرية مع حلول عام 2022.

المصدر: زاشيشات روسيا