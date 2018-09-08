الكشف عن تقنيات روسية فضائية في طائرة "سولار" السويسرية

كشفت شركة "زفيزدا" الروسية عن منظومة البقاء على قيد الحياة لطائرة "سولار ستراتوس"، التي تحلق في الستراتوسفير على ارتفاع 25 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وكشفت الشركة في معرض "الطائرات المائية"، الذي يقام حاليا في مدينة غيلينجيك الروسية، مجسما لقمرة قيادة طائرة "سولار ستراتوس" المزودة بعناصر تلك المنظومة، والتي تتضمن بزة "سوكول كا في-2" المطورة، والملابس الداخلية التي تحمي جسم الإنسان من البرد، ووحدة التهوية ولوحة التحكم في نظام التدفئة. ومن الجدير بالذكر أن الطائرة تحلق في ظروف درجة الحرارة 50 درجة تحت الصفر داخل قمرة القيادة غير محكمة الإغلاق.

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يذكر أن الطيار السويسري، رافائيل دومجان، كان قد اختبر في أواخر مارس الماضي بزة مخصصة للتحليق إلى الستراتوسفير في شركة "زفيزدا" الروسية، مع العلم أنه يعتزم أن يقوم عام 2020 بالتحليق إلى الستراتوسفير (على ارتفاع 25 كيلومترا) بطائرته العاملة بطاقة الشمس.

واختار الطيار لهذا الغرض بزة صممتها خصيصا لهذا البرنامج شركة "زفيزدا" الروسية على أساس بزة "سوكول" (الصقر) الفضائية.

جدير بالذكر أن بزات "سوكول" تستخدم للسفر إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبة "سويوز" الروسية.

المصدر: تاس