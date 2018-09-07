منظومة روسية متنقلة لاستخراج الأوكسيجين الطبي من الجو

كشفت شركة "بوليوس" الروسية في منتدى "الجيش-2018" عن نموذج تجريبي عامل لمنظومة متنقلة لاستخراج الأوكسيجين الطبي من الهواء.

وقال مدير عام شركة "بوليوس" العلمية الإنتاجية من مدينة فورونيج الروسية، فيكتور ساواتييف، إن "غالبية الشركات المتخصصة في هذا المجال تنتج مولدات الأوكسيجين الطبي، بينما قررت شركتنا استخراجه من الجو مباشرة".

وتمنع أجهزة تحليل الغاز المتوفرة في المنظومة انخفاض نسبة الأوكسيجين الذي يمكن أن يستخدم لأغراض الطب إلى ما يقل عن 93%-95%، كيلا تزيد نسبة رواسب أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون فيه عن 5%.

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وتضمن تقنية المنظومة إنتاج نحو 280 ألف لتر من الأوكسيجين الطبي الذي يمكن أن يرسل عبر أجهزة التوزيع الخاصة إلى مركز طبي ميداني مباشرة.

أما نتائج مراقبة نقاء الأوكسيجين فتظهر على شاشة خاصة متوفرة في المنظومة. وتحتاج المنظومة من أجل ضمان العمل الطبيعي إلى دائرة جهد متناوب 380 فولت.

وأشار مدير عام الشركة إلى أن مرحلة اختبار النموذج التجريبي للمنظومة تنتهي في أبريل عام 2019، ثم تبدأ اختباراتها الحكومية لتسلم إلى وحدات الجيش الروسي. كما يمكن استخدامها في المراكز الطبية الميدانية المدنية.

مصدر: سلاح روسي