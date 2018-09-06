اكتشاف آثار حضارة قديمة في أمريكا الجنوبية

عثر فريق علماء دولي يرأسه باحثون من جامعة يورك الأمريكية على رفات بشرية خلال عمليات الحفر الجارية في جنوب البرازيل.

ويفيد موقع Phys.org بأن نتائج تحليل الأسنان والعظام، أظهرت أنه قبل 4800 سنة، كان الناس يمارسون الزراعة على شريط ساحلي ضيق.

ودرس الخبراء درجة تسوس الأسنان، وحددوا تركيب النظائر في الأسنان والعظام البشرية التي عثروا عليها. كما تمكن العلماء من اكتشاف آثار نباتية في الترسبات الحجرية على الأسنان، وأيضا أدوات حجرية كانت تستخدم في معالجة المحاصيل النباتية.

إقرأ المزيد

ووفقا للخبراء، فقد كان الناس الذين عاشوا في منطقة تسمى "غابة الأطلسي" يستخدمون مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات والمحاصيل الزراعية مثل البطاطا ونبات اليام. ولم ينظر سابقا إلى هذه المنطقة كمركز قديم لإنتاج المواد الغذائية. بيد أن الاكتشافات الأخيرة تؤكد أن الزراعة على امتداد ساحل المحيط الأطلسي ظهرت مع ظهور مراكز نمط الحياة المستقرة.

المصدر: لينتا. رو