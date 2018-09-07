كشف جينوم نمر يعيش في غابات أقصى شرق روسيا

كشف العلماء الروس عن جينوم نمر بري يعيش في غابات أقصى شرق روسيا، ويسمى "نمر آمور"، نسبة إلى نهر آمور الروسي.

وقال ناطق باسم مركز دراسة نمور آمور والحفاظ عليها: "استطاع العلماء في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة تحديد تسلسل النوكليوتيدات في جينوم النمر البري المصطاد، في ديسمبر عام 2016، في قرية لازوفسكي بإقليم بريمورسكي الروسي".

وقد أخذت عينات دم حسب الناطق من أنثى النمر البري التي خضعت آنذاك للفحص الطبي البيطري. ثم أدخلت العينات كلها في رصيد المواد الحيوية للحيوانات والنباتات النادرة، ثم سلمت إلى المختبر لإجراء الدراسات والبحوث العلمية.

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وقال مدير المشروع الدكتور، ميخائيل شيلكانوف، إن تسلسل النوكليوتيدات في جينوم النمر البري الذي يعيش في منطقة نهر آمور أدرج في قاعدة البيانات الوراثية الدولية "GenBank" للحفاظ عليه.

يذكر أن قاعدة البيانات الوراثية تتضمن إلى جانب تسلسل النوكليوتيدات المذكور 4 تسلسلات أخرى لنمر آمور، أخذت 3 منها من النمور في حدائق الحيوان. أما التسلسل الرابع فأخذ من نمر ميت عثر عليه في ريف مدينة ميشانغ الصينية. لذلك، من الصعب تأكيد ما إذا كان يعيش في البيئة الطبيعية أو في إحدى مزارع الأسود الصينية.

المصدر: نوفوستي