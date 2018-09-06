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وزارة الدفاع الروسية تشتري عربات إسعاف مدرعة

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تشتري عربات إسعاف مدرعة
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عربة الإسعاف "ليانا"
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وقعت وزارة الدفاع الروسية اتفاقية شراء عربات إسعاف "ليانا" المدرعة التي جرت تجربتها في سوريا.

وقال رئيس إدارة التسليح في الجيش الروسي العقيد، بوريس ناكونيتشني، في حديث أدلى به لإذاعة "صدى موسكو" الروسية إن تلك العربات محصنة جيدا من الألغام والرصاص.

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وأضاف قائلا إن عربات الإسعاف هذه صُممت على أساس أسرة  عربات "تايفون-كا" المدرعة. وستسلم إلى وحدات الجيش بنسختين: عربة لإسعاف وإجلاء الجرحى من ميدان القتال، وأخرى مركز إسعاف متنقل في الكتيبة.

ونوّه العقيد إلى أن تصميم العربة شهد بعض التعديلات أخذا بالحسبان نتائج تجربتها في سوريا وملاحظات الأطباء العسكريين.

المصدر: سلاح روسيا

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