"الفك المفترس".. أول قرش نباتي في العالم!

اكتشف علماء بيولوجيا أمريكيون سمكة قرش من نوع "أسماك المطرقة"، ثبت أنها تتغذى على الأعشاب البحرية في حالات متعددة.

ونشر العلماء نتائج اكتشافهم في مجلة "Proceedings of the Royal Society B"، وأكدوا فيها أن هذه الأسماك لا تتغذى فقط على فرائسها من الحيوانات البحرية الأخرى، بل بإمكانها تناول الأعشاب البحرية والطحالب في حال لم تجد شيئا آخر تأكله.

وكانت الدراسات السابقة لنمط غذاء أسماك قرش المطرقة قد افترضت أن هذه الأسماك تبتلع الطحالب والأعشاب البرية عن طريق الخطأ فقط، وأنها لا يمكن أن تحصل على مغذيات مفيدة لجسمها من الأعشاب والطحالب.

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وقد أظهرت الدراسة الجديدة أن أسماك قرش المطرقة التي تعيش قبالة ساحل خليج فلوريدا، تتغذى على الأعشاب البحرية قصدا.

وأظهر تشريح الجهاز الهضمي لمعظم تلك الأسماك أنه يحتوي على نسبة كبيرة من كربون 13، ومواد كيميائية مشعة مصدرها بقايا عملية هضم الطحالب.

واكتشف العلماء أن أجسام القرش تمتص نصف المواد الغذائية الموجودة في الطحالب، وأن زيادة كمية المواد الغذائية (النباتية) قد يحول هذه الأسماك المفترسة إلى حيوانات نباتية.

المصدر: لايف. رو