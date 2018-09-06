شركة روسية تكشف عن زورق روبوت من الجيل الجديد

كشفت شركة "رادار إم إم إس" ومكتب أليكسييف الروسي لتصميم السفن العاملة بالوسائد الهوائية عن زورق روبوت سريع، يستخدم وسادة هوائية من الجيل الجديد.

وقال ناطق باسم الشركة إن زورق "ساغاريس" يعد من أهم مستجدات معرض الطائرات البرمائية-2018، ويمثل جيلا جديدا في أسطول السفن السريعة العاملة بالوسادة الهوائية، والتي صممها مكتب "أليكسييف"، حيث بلغت سرعته 120 كيلومترا في الساعة.

ويتسع "ساغاريس" لـ5 ركاب، وبلغ طوله 10.5 متر، وعرضه 2.7 متر، وغطسه عند سيره في الماء 1.1 متر.

إقرأ المزيد

ويخصص الزورق للرحلات الترفيهية في الأنهار ونقل الركاب إلى مسافات متوسطة.

يذكر أن معرض الطائرات البرمائية-2018 يقام في مدينة غيلينجيك الروسية بالقرب من مدينة سوتشي.

ومن المعروضات التي كشف عنها المعرض، نماذج سفن نهرية وبحرية سريعة وطائرات برمائية (إيكرانوبلان) ومروحية "بريز" من دون طيار، والتي تتزود بأنظمة ذكاء اصطناعي روسية التصنيع، والمختبر الطائر "إيل-114" وغيره من السفن والطائرات.

المصدر: سلاح روسيا