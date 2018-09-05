شركة روسية تفتح أبواب السياحة إلى الستراتوسفير

نجحت شركة "ستراتونافتيكا" الروسية في إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة إلى الستراتوسفير، وهو ما يفتح الباب أمام نوع جديد ومثير للسياحة على ارتفاع 25 كلم عن سطح الأرض.

وجاء على موقع الشركة أن المرحلة الأولى لاختبار مجمع الرحلات المأهولة إلى الستراتوسفير قد انتهت، حيث قامت الشركة خلال تلك المرحلة باختبارات ناجحة للمظلة والبزة الجوية وقنوات الاتصال وغيرها من الأجهزة والمعدات.

كما ذكر الموقع أن الصعود إلى ارتفاع 25.7 كيلومتر تحقق بواسطة منطاد يتضمن 6 كرات مليئة بالهيليوم، ولم ينحرف عند هبوطه عن موقع الإطلاق سوى بمسافة قدرها 50 كيلومترًا.

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وشهد أول تحليق اختباري مأهول إلى الستراتوسفير أيضا اختبارا لبزة "سوكول" (الصقر)، المزودة بمستشعرات وكاميرات فيديو.

يذكر أن شركة "ستراتونافتيكا" تأسست عام 2010، لإطلاق رحلات إلى الستراتوسفير، وتعد هذه هي الرحلة الـ 100 التي أطلقتها الشركة، لكنها أول رحلة مأهولة.

المصدر:تاس