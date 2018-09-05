 
مباشر

روسيا قادرة على بناء حاملات المروحيات وتصديرها

العلوم والتكنولوجيا

روسيا قادرة على بناء حاملات المروحيات وتصديرها
سلاح روسيا، غريغوري سيسويف
حاملة مروحيات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqpg

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن صناع السفن الروس قادرون على بناء حاملات المروحيات وتصديرها إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك.

إقرأ المزيد
حاملات المروحيات الروسية ستتميز عن مثيلاتها الأجنبية

جاء ذلك على لسان الوزير الروسي في حديث أدلى به، الثلاثاء 4 سبتمبر، لوكالة "نوفوستي" الروسية، وكان مانتوروف قد صرح في أغسطس الماضي، بأن روسيا ستبني سفن إنزال قادرة على حمل المروحيات على متنها، بدلا من بناء حاملات المروحيات، لكنه عاد اليوم وأكّد على قدرة الروس على بناء حاملات المروحيات ما إذا طلب منها ذلك.

يذكر أن روسيا وقعت عام 2011 مع فرنسا اتفاقية توريد حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، إلا أن باريس فسخت تلك الصفقة عام 2015.

وكان نائب وزير الدفاع، يوري بوريسوف (نائب رئيس الوزراء حاليا)، قد أعلن في مايو الماضي، أن أول حاملة مروحيات روسية ستظهر بحلول عام 2022.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. البصرة تغلي.. إطلاق نار جديد على المحتجين بعد يوم دام سقط فيه 6 قتلى