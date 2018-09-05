أسطول البلطيق الروسي يتسلم سفينة صواريخ حديثة

وصلت سفينة الصواريخ الروسية الجديدة "ميتيشي" من مشروع "كاراكورت 22800" إلى بحر البلطيق حيث يجري اختبارها.

وصرح ناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بأنه يفترض أن تدخل السفينة تشكيلة أسطول بحر البلطيق الروسي نهاية العام الجاري. وستقوم بأداء مهامها ضمن تشكيل سفن الصواريخ والزوارق التابعة لقاعدة البلطيق البحرية العسكرية.

وأطلق على السفينة تسمية "ميتيشي" نسبة إلى مدينة واقعة في ضواحي موسكو.

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وتستخدم السفينة لخوض العمليات الحربية في المنطقة البحرية القريبة، مع العلم أن السفن الحربية من مشروع "كاراكورت" مزودة بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي والاتصال ودلالة الهدف.

يذكر أن سفينة الصواريخ صنعت باستخدام تكنولوجيا ستيلز للتخفي عن الرادارات. ويبلغ طول السفينة 67 مترا وعرضها 11 مترا وإزاحتها 800 طن. أما مدى عمل السفينة فبلغ 2500 ميل بحري وسرعتها 30 عقدة بحرية. ويمكن أن تبقى السفينة في عرض البحر 15 يوما.

المصدر: زاشيشات روسيا