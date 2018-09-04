مصر.. اكتشاف أثري في معبد كوم أمبو

عثر علماء الآثار المصريون على كتلة حجرية أثرية في معبد كوم أمبو الذي بني في عهد القيصر بطليموس السادس وزوجته كليوباترا، بحسب موقع وزارة الآثار المصرية.

واكتشف علماء البعثة المصرية العاملة في مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو كتلة حجرية عليها نصوص ورسوم. وبعد تنظيفها ودراسة النصوص والرسوم عليها ومطابقتها مع الرسوم الموجودة، أعيدت إلى مكانها الأصلي داخل بيت الولادة (الماميزي).

Egyptian Ministry of Antiquities

وأكد الدكتور، أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، على أن البعثة العلمية اكتشفت الكتلة الحجرية خلال عملها في داخل بيت الولادة بالمعبد على عمق حوالي 2.5 متر. وأبعاد الكتلة المكتشفة حوالي 120 × 40 × 50 سم.

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وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن دراسات خاصة جرت سابقا للوصول إلى المكان الأصلي للكتلة الحجرية بالتعاون مع الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا بالأقصر، وتحت إشراف منطقة آثار معبد كوم أمبو.

من جانبه، قال الدكتور، عبد المنعم السعيد، مدير آثار أسوان والنوبة: "يظهر على الكتلة الحجرية الجزء العلوي للإله سويك وهو المعبود الرئيس لمنطقة كوم أمبو وبيده عصا الواس، وعلى الجانب الأيمن منها نقش الجزء العلوي للتاج المميز للإله خونسو، وفي أعلى الجانب الأيمن يوجد نص هيروغليفي مكون من أربعة أسطر".

المصدر: وكالات