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متى يعرف الذباب طريقه إلى الطعام؟

العلوم والتكنولوجيا

متى يعرف الذباب طريقه إلى الطعام؟
ZUMAPRESS.com-© Robin Loznak
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أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الذباب، وخاصة ذباب الفاكهة، يتحرك في الهواء معتمدا على مصادر الضوء ويفقد توجهه لدى اختفاء هذه المصادر.

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وأجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، تجربة لمعرفة الطريقة التي تجعل الذباب يتحرك بسهولة وسلاسة في الجو. فوجدوا أن الذباب يفقد التوجه في الظلام الدامس، وأنه يحسن التوجه والعثور على طريقه، لدى عثوره على مصدر للضوء كالشمس أو غيرها.

ولاحظ العلماء أيضا قدرة هذه الحشرات على قطع حوالي 14.5 كيلومتر في الليلة الواحدة بحثا عن الطعام والماء، بشرط وجود مصدر للضوء.

المصدر: لايف. رو

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