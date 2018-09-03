مقاتلة "سو-30 إس إم" تحصل على محرك مقتبس من "سو-35"

كشف تقرير لمصنع "أوفا" الروسي للمحركات أنه من المفترض أن تحصل مقاتلات "سو-30 إس إم" على محركات نفاثة مقتبسة من مقاتلة "سو-35 إس" في إطار عملية تحديثها.

وقد تولت شركتا "سوخوي" و"إيركوت" الروسيتان إجراء أعمال التصميم والتجربة الخاصة بتحديث الطائرة.

وتعد "سو-30 إس إم" مقاتلة روسية ثقيلة متعددة المهام، تمتلك قدرة فائقة على المناورة وتتزود برادار مصنوع على شكل مصفوفة طورية.

وتتزود المقاتلة في الوقت الحاضر بمحرك "إل -31 إف بي" الذي يعد نسخة مطورة للمحرك المنصوب في مقاتلة "سو-27" من الجيل الرابع. ويتميز هذا المحرك بقوة دفع يمكن التحكم بها وعمر استخدامه الطويل.

Sputnik

إقرأ المزيد

أما "سو-35 إس" فهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل 4++، تتزود أيضا برادار على شكل مصفوفة طورية. ويسمح محركها "إل-41 إف- إس" ببلوغ السرعة فوق الصوتية دون تشغيل نظام الفورساج (استهلاك كمية كبيرة من الوقود).

المصدر: تاس